Léo Linck em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2025 17:33

Oficializado como reforço do Botafogo para a temporada 2025 , o goleiro Léo Linck teve o nome registrado nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Regularizado, ele está liberado para estrear pelo clube carioca.

A diretoria anunciou o jogador na última quarta-feira e aguardava os trâmites para que ele pudesse reunir condições de entrar em campo. O atleta, de 23 anos, foi contratado em definitivo junto ao Athletico-PR e assinou contrato por três temporadas.



Ele está no clube desde o dia 16 de janeiro e vem realizando treinamentos sob a orientação do preparador de goleiros Marcelo Grimaldi, com quem havia trabalhado em Curitiba. Linck chega para ocupar a vaga deixada por Gatito Fernández, que foi para o Cerro Porteño, do Paraguai. O titular da posição segue sendo o goleiro John.



O jogador é o segundo reforço oficial anunciado pelo clube. O primeiro foi o atacante Artur, apresentando nesta terça-feira. O goleiro chegou a ganhar espaço no Athletico-PR após a venda de Bento para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2024. Apesar de ter perdido a titularidade para Mycael no clube paranaense, ele é visto como um jogador de grande potencial.

Embalado pela vitória sobre o Fluminense no meio de semana pelo Campeonato Carioca, o Botafogo vira a chave e muda o foco para a Supercopa Rei. Neste domingo, a agremiação alvinegra disputa o título do torneio, em jogo único, contra o Flamengo. A partida está marcada para o estádio Mangueirão, em Belém.