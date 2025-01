Alexander Barboza exaltou o estilo de jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2025 13:12

oito titulares campeões da Libertadores estarem em campo, assim como a mentalidade da SAF de imprimir uma forma de jogar, como explicou Alexander Barboza.

Botafogo chamou a atenção na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense , quarta-feira (29) pelo Carioca , por manter o estilo que funcionou em 2024, mesmo sem o técnico Artur Jorge. Facilitou o fato de oito titulares campeões da Libertadores estarem em campo, assim como a mentalidade da SAF de imprimir uma forma de jogar, como explicou Alexander Barboza.

"Gostamos de jogar, independentemente dos jogadores que estão em campo, a ideia vai ser sempre a mesma. Isso é bom. O Botafogo sempre vai brigar, lutar, trabalhar, para ganhar. Somos um time que gosta de ganhar, sempre vamos lutar por isso", disse.



Diante desse de estilo de jogo, coube ao técnico interino Carlo Leiria seguir com a mesma linha em 2025. As saídas em velocidades, as movimentações no ataque, a pressão pela bola estavam lá, mesmo na dificuldade natural do primeiro jogo do ano.

Mas ele também buscou implementar algumas ideias próprias, como contou Barboza.



"É um bom treinador. O clube tem uma ideia de futebol, é sempre a mesma, tentar jogar. Cada treinador tem seus toques. Ele tentou, falou o que gosta também e nos adaptamos, tentamos. É um bom treinador, se Deus quiser vai ter um grande futuro", elogiou.



Após o primeiro teste, o Botafogo agora terá um desafio ainda maior, que é a final da Supercopa Rei, domingo (2), contra o Flamengo, no Mangueirão.



Enquanto isso, John Textor segue em busca de um treinador, após quase um mês da saída de Artur Jorge. E quer alguém que mantenha o estilo de jogo ofensivo.