Lucas Halter durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Lucas Halter durante treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2025 13:40 | Atualizado 31/01/2025 13:40

Rio - Lucas Halter tem o futuro indefinido no Botafogo. O jogador, de 24 anos, é alvo do Vitória, mas só deve ter uma definição sobre a sequência da carreira após o jogo contra o Flamengo, neste domingo (2), às 16h (de Brasília), em Belém, pela Supercopa Rei.

O Vitória trata a contratação de Lucas Halter com otimismo, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. O Botafogo, por sua vez, não deve dificultar a saída. O jogador deve ser negociado por empréstimo de uma temporada e as conversas estão avançadas.

Lucas Halter foi contratado no ano passado por cerca de R$ 7 milhões e assinou contrato até o fim de 2027. O zagueiro, no entanto, não conseguiu se firmar. Ao todo, disputou 39 partidas, sendo 17 no Brasileirão, fez dois gols e deu uma assistência.

O Botafogo conta com Alexander Barboza e Bastos, a dupla de zaga titular nas conquistas do Brasileirão e Libertadores, além de Jair, recém-contratado junto ao Santos. O defensor de 19 anos, no entanto, está com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria.