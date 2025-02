Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/02/2025 18:08

Botafogo finalizou a preparação de olho na Supercopa Rei, que acontecerá neste domingo (2), em Belém, no Mangueirão, contra o Flamengo . No treino da equipe às vésperas do duelo, no CT do Paysandu, o diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, projetou o clássico valendo a primeira taça de 2025.

"Para nós, é um ano que começa com o pé direito, que nos preparamos muito, para uma final já no início importante. É uma expectativa alta nossa, competição contra o Flamengo, adversário direto em várias competições que teremos. Expectativa de fazer um bom jogo. Nossa ideia é começar o ano com o pé direito, com uma boa largada para o restante do ano", disse, em entrevista a "Botafogo TV".

A delegação alvinegra chegou na sexta-feira à capital paraense e contou com o suporte do Paysandu, grande clube local, para sua atividade final. Alessandro Brito agradeceu não só ao Papão, como por todo o apoio dos torcedores.

"Queria agradecer ao Paysandu, por ceder estrutura, CT, auxiliar com suporte, agradecer à torcida que vem apoiando em todo canto do Brasil. E dizer que estafe, atletas, estão motivados, não falam de outra coisa desde que nos reapresentamos que é iniciar o ano bem e fazer um bom jogo contra o Flamengo".