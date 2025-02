Luis Segovia, ex-Botafogo, reforça o CRB para 2025 - Divulgação / CRB

Luis Segovia, ex-Botafogo, reforça o CRB para 2025Divulgação / CRB

Publicado 01/02/2025 14:57

Rio - O CRB-AL oficializou a contratação em definitivo do zagueiro equatoriano Luis Segovia, de 27 anos, que defendia o Botafogo . O jogador já havia sido emprestado pelo Glorioso ao clube alagoano na última temporada e rescindiu para assinar até o fim de 2025.

"Foi fechado definitivamente e vai desembarcar em Maceió segunda-feira, para iniciar um trabalho de avaliação física e ver quando começa a jogar. Mas temos informações que ele tem se cuidado, então, não vem com pré-temporada, mas em condições de começar a jogar em uma semana, dez dias. Chega ainda em tempo de ajudar a gente nas finais do Alagoano, Copa do Nordeste, e na sequência da temporada inteira", disse Mário Marroquim, presidente do CRB.

O equatoriano, que foi um dos destaques na campanha de fuga do rebaixamento na última Série B, chega para ser o principal nome do sistema defensivo. Ele atua pelo lado esquerdo do campo e também pode ser utilizado como lateral.

Segovia foi contratado pelo Botafogo em 2023 junto ao Independiente del Valle, do Equador, cercado de expectativas. Ele pouco atuou com a camisa alvinegra em sua passagem (10 jogos) e acumulou empréstimo também ao RWD Molenbeek, clube belga administrado por John Textor.