Marlon Freitas é um dos destaques do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 01/02/2025 19:07

Belém - Líder do elenco e uma das referências técnicas do Botafogo , o volante Marlon Freitas vê a equipe pronta para a Supercopa Rei, contra o Flamengo , mesmo tendo estreado na temporada apenas na última semana. O clássico, que será disputado em Belém, no Mangueirão, vale o primeiro troféu de 2025 colocando para medirem forças os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Em entrevista ao canal oficial do clube, a "Botafogo TV", Marlon indicou que o Glorioso está recuperado após clássico desgastante com o Fluminense, vencido por 2 a 1. O capitão pregou respeito ao adversário, confiança no título, e agradeceu aos torcedores da capital paraense pelo apoio.

"A gente fez uma grande preparação, está preparado. A gente conseguiu recuperar bem do último jogo, de um clássico, vitória que dá confiança. Sabemos que agora é outro adversário, uma final, um jogo só, detalhe faz diferença. Estamos preparados, grande jogo, muito cuidado, estratégia boa, tenho certeza que vamos fazer grande jogo e conseguir nosso objetivo. Com toda humildade e respeito, é o que vamos buscar nos 90 minuto", disse.

"Fizeram grande festa na nossa chegada no hotel, acredito que amanhã também farão, nos apoiar os 90 minutos como no ano passado e no jogo passado. Conto com o apoio do torcedor, vamos nos dedicar e nos empenhar ao máximo em busca de mais uma taça. Sabemos a importância desse jogo para continuar fazendo história. Com muita humildade, trabalho, dedicação e empenho, a família Botafogo vem em busca de mais uma taça", completou.

O Botafogo finalizou a preparação para o clássico em atividade no CT do Paysandu, tradicional clube do Pará. A equipe segue sendo comandada pelo interino Carlos Leiria.