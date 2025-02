John Textor, dono da SAF do Botafogo, segurando o troféu da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2025 18:09

Rio - O Botafogo irá expor, em ação do departamento de marketing da SAF, o troféu da Libertadores em evento em Belém, no Pará, onde a equipe decidirá a Supercopa Rei no domingo (2), contra o Flamengo . A taça estará disponível para os torcedores na véspera do confronto, oferecendo a oportunidade de ver de perto e tirar fotos com o item inédito na galeria.

O evento visa valorizar a conquista alvinegra e fortalecer ainda mais a conexão com os torcedores. A ação também tem como intuito prestigiar os alvinegros do Norte do país, que pouco têm oportunidades de acompanhar o clube do coração de perto.

A exposição ocorrerá das 10h às 22h, no lounge do 2º piso do Boulevard Shopping Belém.

O clássico valendo o primeiro troféu da temporada será disputado no Mangueirão, às 16h (de Brasília). A Supercopa Rei coloca frente a frente os campeões do Brasileirão (Botafogo) e Copa do Brasil (Flamengo).