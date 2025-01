Carlos Alberto em ação pelo Botafogo no Campeonato Carioca de 2025 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2025 22:47

Rio - O Botafogo se despediu do atacante Carlos Alberto, anunciado nesta quinta-feira (30) como novo reforço do Sport em contrato válido por quatro temporadas na maior transação da história do clube nordestino. O jogador, comprado por 5 milhões em 2023, foi vendido por cerca de R$ 15 milhões em transação envolvendo 60% dos direitos econômicos.

"Carlos Alberto honrou a gloriosa camisa com garra, determinação e carisma para ceifar junto da Família Botafogo pelo Brasil e pela América do Sul. O atacante se despede do Glorioso com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Valeu, Carlinhos! Obrigado e boa sorte nos próximos desafios!", escreveu o Alvinegro.

Em sua passagem pelo Botafogo, Carlos Alberto disputou 44 jogos e marcou seis gols. No período, chegou a ser emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, clube também gerido pelo empresário John Textor.

Na atual temporada, o atacante disputou duas partidas no Campeonato Carioca, sem marcar gols, até fechar acordo com o Leão para 2025.