Rwan Cruz com a camisa do LudogoretsDivulgação / Ludogorets

Publicado 30/01/2025 13:44

Rio - O Botafogo está bem perto de finalizar a contratação de outro reforço para a temporada de 2025. O Alvinegro avançou na negociação com o atacante Rwan Cruz, de 23 anos, que defende o Ludogorets, da Bulgária. As informações foram dadas em primeira mão pela "SuperRádio Tupi".

O Alvinegro tem um acordo com o clube búlgaro e as partes já estão trocando documentos para que a contratação seja finalizada. O Botafogo irá acertar com o pernambucano em definitivo e o contrato será de quatro temporadas. Ele é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana para exames médicos e assinatura do vínculo.

O interesse do Botafogo no jogador é antigo e surgiu no fim de 2024, após a última temporada. Rwan é bem avaliado pelo scout do Botafogo. O atacante foi revelado no Santos e vestiu a camisa do Vasco por curto período em 2023, tendo disputado apenas dois jogos entre março e julho em vínculo de empréstimo. Novamente repassado, desta vez ao Ludogorets, se destacou até assinar em definitivo no início de 2024.

Na temporada, são 33 jogos e 11 gols pelo clube búlgaro, além de cinco assistências. Desde que chegou, são 83 partidas, 30 tentos anotados e 12 participações diretas com passe.