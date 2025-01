Savarino marcou na vitória do Botafogo sobre o Fluminense - Vitor Silva/Botafogo

Savarino marcou na vitória do Botafogo sobre o FluminenseVitor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2025 08:30 | Atualizado 30/01/2025 08:35

Rio - O Botafogo entrou em campo pela primeira vez com o time principal em 2025. Ainda sem técnico, com as ausências de Thiago Almada e Luiz Henrique, que deixaram o clube, e sem poder contar com os reforços, o Alvinegro mostrou o padrão do ano passado e venceu o Fluminense por 2 a 1 , nesta quarta-feira (29), no Nilton Santos, pela 6ª rodada da Taça Guanabara.

O elenco principal do Botafogo se reapresentou no último dia 14 e teve duas semanas de preparação para o clássico contra o Fluminense. Ainda sem encontrar um substituto para Artur Jorge, que foi para o Al-Rayyan, do Catar, o Alvinegro mostrou que ainda existe o padrão do trabalho realizado no ano passado e não sentiu as ausências.

O principal destaque do jogo foi Savarino. Sem Thiago Almada e Luiz Henrique, que foram para o Lyon, da França, o venezuelano assumiu o protagonismo e comandou a orquestra alvinegra como um maestro. O camisa 10 mostrou muita movimentação na construção das jogadas e participou dos dois gols, tendo feito o segundo, de pênalti.

Já defensivamente, o Botafogo teve uma atuação segura. O Alvinegro neutralizou as ações do Fluminense, que tentou explorar mais os lados. No meio-campo, Marlon Freitas teve papel importante na proteção da defesa e na saída de bola, ajudando a desafogar o time e quebrar linhas com passes mais verticais. Assim, o Alvinegro nem parecia que sofreu baixas relevantes para 2025.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Botafogo entrou no G-4 do Carioca, com nove pontos. O Alvinegro volta a campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, pela Supercopa Rei. O Glorioso é o atual campeão brasileiro e encara o Rubro-Negro que conquistou a Copa do Brasil sobre o Atlético-MG.