Savarino marcou em Botafogo x FluminenseVitor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2025 00:41

"É a responsabilidade que esse time tem. Estamos acho que há oito dias treinando, mas com muita responsabilidade para nos prepararmos para esse jogo e depois para o jogo de domingo, da Supercopa. Graças a Deus tem tudo certo, o time fez um bom esforço para vencer o jogo de hoje", destacou Savarino, ao SporTV.

Ele, aliás, anotou o segundo gol do Botafogo na partida. Yarlen foi derrubado na área, e o árbitro assinalou o pênalti. Savarino conversou com Igor Jesus, ficou com a bola e venceu Fábio na cobrança.

"A gente sempre conversa antes no treino e ali no vestiário. Quem bate os pênaltis é Alex Telles, mas estou ali de segundo. Falei para ele que iria bater, e ele deixou. Agradecer por essa confiança que ele tem. Vai ser muito importante para o time", explicou o camisa 10.

As câmeras da transmissão flagraram uma conversa de Alex Telles com Savarino após o gol. Isso porque, minutos antes, o lateral-esquerdo cometeu o pênalti que culiminou no gol de empate do Fluminense no clássico.

"Ele falou, mas são erros que acontecem no jogo. Já vamos pensar no jogo de domingo. Vamos passar confiança para Alex para o próximo jogo", concluiu o venezuelano.