Igor Jesus abriu o placar para o Botafogo no jogo contra o Fluminense - Vítor Silva/Botafogo

Igor Jesus abriu o placar para o Botafogo no jogo contra o FluminenseVítor Silva/Botafogo

Publicado 29/01/2025 23:33

Rio - O elenco principal do Botafogo estreou com vitória na temporada 2025. Ainda sob o comando do técnico Carlos Leiria, o Glorioso bateu o Fluminense por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (29), pela sexta rodada da Taça Guanabara. Igor Jesus e Savarino anotaram os gols do Alvinegro. Germán Cano marcou para o lado do Tricolor.

fotogaleria

Com o resultado, o Glorioso chegou aos nove pontos e vai dormir na quarta colocação. O Tricolor, por sua vez, tem seis e ocupa a oitava colocação.

Agora, o Botafogo vira a chave para a Supercopa Rei, contra o Flamengo. Os dois times vão se enfrentar no próximo domingo (2), a partir das 16h, no Mangueirão, em Brasília.

Já o Fluminense segue focado no Campeonato Carioca. O Tricolor volta a campo no mesmo dia, mas às 21h, para enfrentar o Boavista no Maracanã. A partida é válida pela sétima rodada da Taça Guanabara.

O jogo

Mesmo com um técnico interino e estreando o elenco principal na temporada, o Botafogo foi a melhor equipe do primeiro tempo. O Glorioso conseguiu impor seu ritmo e encontrou espaços para avançar e atacar.

Nos primeiros minutos, Matheus Martins e Igor Jesus tiveram boas oportunidades dentro da área. Já no último lance da etapa inicial, Rafael Lobato descolou lindo passa para Savarino, que ficou cara a cara com Fábio. O meia-atacante finalizou de perna esquerda, e o goleiro salvou com o pé.

O Fluminense, por sua vez, pouco produziu no primeiro tempo. A equipe de Mano Menezes só conseguiu assustar na cabeçada de Thiago Silva, que parou em John, e num chute de fora da área de Germán Cano.

No segundo tempo, o Tricolor, ainda que sem conseguir levar tanto perigo, começou a finalizar mais. Porém, apesar dessa melhora, foi o Botafogo que abriu o placar no Nilton Santos. Numa jogada de transição rápida aos 12 minutos que começou do campo de defesa, Savarino descolou ótimo passe para Rafael Lobato ficar cara a cara com Fábio. O goleiro até defendeu o chute, mas Igor Jesus apareceu para pegar o rebote e marcou.

Diante do cenário, Mano promoveu as entradas de Keno e Riquelme Felipe. A partir daí, o Fluminense teve mais a bola e aproveitou um vacilo da defesa alvinegra para deixar tudo igual no marcador. Em uma trama ofensiva pelo lado direito, Alex Telles perdeu o tempo da jogada e derrubou Riquelme Felipe na área. O árbitro assinalou o pênalti na hora. Cano cobrou e marcou para o Tricolor aos 24 minutos.

O Tricolor sentiu o bom momento e passou a atacar mais o Botafogo. A principal chance veio com Hércules, que contornou Barboza para abrir espaço e carimbou o travessão de John.

Por outro lado, o Fluminense também cometia vacilos. Primeiro, em uma chegada pelo lado direito, Ignácio escorreu e deixou o corredor aberto para Igor Jesus. O centroavante levantou a cabeça e viu Matheus Martins livre. O camisa 11 tentou tirar de Fábio, mas exagerou e mandou para fora.

O segundo custou mais caro. Yarlen foi acionado pelo lado direito, e Fuentes e Thiago Santos chegaram mal para apertar a marcação e derrubaram o atacante dentro da área. Savarino foi para a batida do pênalti e marcou.

O Fluminense não teve resposta para o segundo gol do Botafogo. Além disso, passou perto de levar o terceiro duas vezes, mas Fábio apareceu para fazer as defesas.

Com o resultado, o Botafogo chegou ao oitavo jogo seguido sem perder para o Fluminense. Agora, o Glorioso soma um empate e sete vitórias seguidas diante do rival.

Ficha técnica

Botafogo 2 x 1 Fluminense



Data e hora: 29/1/2025, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Cartões amarelos: Gregore, Barboza, Alex Telles e Mateo Ponte (BOT) / Serna, Fuentes e Ignácio (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Igor Jesus (1-0) (12'/2ºT) / Germán Cano (1-1) (24'/2ºT) / Savarino (2-1)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Mateo Ponte (Vitinho, 33'/2ºT), Lucas Halter, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 33'/2ºT); Gregore, Marlon Freitas (Allan, 42'/2ºT) e Savarino (Danilo Barbosa, 42'/2ºT); Matheus Martins, Rafael Lobato (Yarlen, 33'/2ºT) e Igor Jesus.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio, 27'/2ºT), Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli (Isaque, 42'/2ºT), Hércules e Jhon Arias; Kevin Serna (Riquelme Felipe, 17'/2ºT), Canobbio (Keno, 17'/2ºT) e Germán Cano (Lelê, 42'/2ºT).