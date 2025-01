Arias recebe a marcação de Gregore no clássico entre Botafogo e Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/01/2025 00:28

"Claro que é um momento difícil, é um começo de ano um começo, de um campeonato como de Carioca que serve como pré-temporada. Claramente a gente quer vencer. Claramente que a gente não tem desculpas para o que aconteceu hoje, porque a gente está consciente que perder um clássico sempre magoa um pouco mais o torcedor. Sabíamos que era importante. Não conseguimos, infelizmente, faz parte do futebol. E não adianta ficarmos chorando pela situação que estamos. Temos que trabalhar, trabalhar mais do que estamos trabalhando para seguir em frente para tentar melhorar, porque precisamos melhorar", disse Arias, ao SporTV.

A previsão inicial era de que o colombiano atuasse por apenas 30 minutos. Ele era o único atleta do elenco principal que ainda não havia entrado em campo neste ano. Arias teve um pequeno desconforto durante a pré-temporada, o que o deixou uma semana sem treinar. Na entrevista, ele se declarou ao clube disse que consegue "fazer coisas além do natural" com a camisa do Fluminense.



"Eu acho que é algo difícil de explicar, porque quando jogo com esta camisa, consigo fazer coisas além do natural. Eu amo jogar com essa camisa, eu amo jogar com o Fluminense. Então, tudo o que faço, jogar depois de data Fifa, jogo com menos de 24 horas. Hoje tínhamos projetado jogar 30 minutos, depois fomos para 45 minutos, depois fomos 60 e joguei o jogo inteiro. Eu sempre falo que sempre que tiver saúde, vou jogar com amor por esta camisa. E quando se joga com amor por esta camisa, consegue-se coisas fazer coisas mais além do natural", afirmou o meia-atacante.

O Fluminense segue focado no Campeonato Carioca. O Tricolor volta a campo no próximo domino, mas às 21h, para enfrentar o Boavista no Maracanã. A partida é válida pela sétima rodada da Taça Guanabara.