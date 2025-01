Frescatto seguirá estampando sua marca nos uniformes do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Frescatto seguirá estampando sua marca nos uniformes do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 29/01/2025 14:54

Rio - O Fluminense anunciou na tarde desta quarta-feira (29) a renovação do contrato de patrocínio com a Frescatto. Agora, o novo vínculo será válido até janeiro de 2027.

Em 2022, a empresa voltou a estampar sua marca na camisa do Tricolor. A Frescatto trabalha no setor de pescados em âmbito nacional e internacional, e já estampou o uniforme do clube carioca de 2015 a 2018.

"No dia em que a Frescatto faz 81 anos, anunciamos com muita a alegria a renovação de mais dois anos com a marca que está sempre com a Família Fluminense! Seguimos muito juntos, Frescatto! De logo nova e contrato renovado!", celebrou o Fluminense.

No dia em que a @frescattoficial faz 81 anos, anunciamos com muita a alegria a renovação de mais dois anos com a marca que está sempre com a Família Fluminense!



Seguimos muito juntos, Frescatto! De logo nova e contrato renovado!



Saiba mais >> https://t.co/8ZjwVCGRdO pic.twitter.com/w3D0bVK0sq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 29, 2025

Ao todo, as propriedades do uniforme do Fluminense são ocupadas por quatro marcas: "Superbet" (máster), "Leve Saúde" (peito), "Frescatto" (omoplata) e "Zinzane" (mangas).

"É motivo de orgulho para o clube ter um parceiro tão sólido como é a Frescatto, que acredita no trabalho que a gente vem desenvolvendo e apoia tanto o Fluminense. Já são mais de cinco anos juntos, com muitas conquistas e momentos inesquecíveis. E isso mostra a força da nossa relação. Espero que nesses próximos dois anos a gente conquiste muito mais e fortaleça esse vínculo tão importante", afirmou o presidente tricolor, Mário Bittencourt.