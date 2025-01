Germán Cano está entre os estrangeiros que mais jogaram pelo Fluminense - Divulgação / Fluminense

Germán Cano está entre os estrangeiros que mais jogaram pelo Fluminense Divulgação / Fluminense

Publicado 28/01/2025 18:12

Germán Cano acrescentou mais uma estatística na história do Fluminense . O atacante argentino agora é o quinto jogador estrangeiro que mais atuou com a camisa tricolor, aono 0 a 0 com o Madureira