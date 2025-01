Renato Augusto não fazia boa partida até se machucar em Madureira x Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

O tratamento dependerá da realização de exames para saber o grau do problema. Se for uma lesão grave, o procedimento cirúrgico será opção.



Caso seja um problema mais leve, o retorno seria em menor tempo, com fisioterapia e remédios.



Sem Ganso, Fluminense fica com menos opções

Além de Renato Augusto, que se machucou logo quando fez o primeiro jogo da temporada, Mano Menezes segue sem poder contar com Ganso. O camisa 10 tricolor ficará fora por pelo menos um mês, tratando uma pequena miocardite, uma inflamação no músculo do coração diagnosticada durante exames de pré-temporada.



"Renato e Ganso são jogadores de características bem diferentes. Vamos rezar para que o Ganso tenha uma recuperação rápida, torcer para o Renato não ter uma lesão grave. A vida é isso, temos que encontrar soluções", disse o técnico do Fluminense.



pode ter a estreia de John Arias

Pelo menos, o Tricolor no clássico com o Botafogo, quarta-feira (29), no Nilton Santos . O colombiano sofreu um problema muscular na pré-temporada e, por isso, ainda não jogou em 2025.

No primeiro jogo com o time principal, Lima foi o nome escolhido para atuar como meia mais avançado. Além dele, Arias também pode atuar pelo setor, e Isaque seria outra opção, apesar de Mano pregar cautela quanto à utilização do jovem de 18 anos.