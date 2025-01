Mano Menezes falou sobre calendário em coletiva - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/01/2025 20:51

Espírito Santo - O treinador Mano Menezes fez coro as críticas de Thiago Silva ao calendário brasileiro após o empate sem gols com o Madureira. O comandante do Fluminense também afirmou que é difícil para a equipe das Laranjeiras competir no nível físico atual contra equipes pequenas que já estão se preparando há algum tempo.

"O início de ano tem sido bem difícil, principalmente nessa diferença de preparação. Acho que a gente precisa pensar muito nisso. Na saúde desses jogadores que têm que se apresentar e jogar em dez ou 15 dias. Acho que não é justa a disputa. Já falei sobre isso. Acho que as equipes têm direito de começar em outubro. Mas deveria haver um mês de férias em dezembro para todos. Porque isso é ser justo e cuidar da saúde dos atletas que vão enfrentar esses jogadores muito mais bem preparados, e que pode ocasionar lesões graves", disse.

Mano comentou as vaias dos torcedores após o tropeço do Fluminense. O treinador reforçou que é importante um planejamento para que a equipe carioca faça uma temporada segura.

"A vitória sempre traz tranquilidade maior. Estamos falando sobre causas e consequências, mas o torcedor quer saber da equipe vencer. Temos condições de vencer. Vamos enfrentar, talvez, jogadores que se apresentaram depois do que a gente. Importante é fazer nossas escolhas corretas para fazer um final de temporada decente. Para depois termos todos em nível bom para fazer as escolhas", concluiu.