Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/01/2025 07:00

Rio - Principal jogador do elenco do Fluminense, Jhon Arias, de 27 anos, deverá fazer sua estreia na temporada nesta quarta-feira, contra o Botafogo, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). Mano Menezes explicou a situação do meia-atacante colombiano que é o único atleta do elenco à disposição que não jogou ainda.

"Avaliamos todos os jogadores que chegam para o começo da temporada. Arias teve um pequeno desconforto, que deixou uma semana sem treinar. Atrasou um pouco o processo dele. Vamos analisar para que seja seguro. Ou vai fazer alguns minutos no clássico, ou vamos deixar para o final de semana que vem", disse o treinador.

Além de Jhon Arias, Joaquín Lavega, reforço do Fluminense para a temporada, que está no Sul-Americano Su-20 representando a seleção do Uruguai, e Paulo Henrique Ganso, afastado por conta de uma miocardite, não entraram em campo pela temporada de 2025.

O colombiano tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem, e apesar das sondagens, ainda não recebeu nenhuma proposta de algum mercado que agrade o Tricolor e ao seu staff de forma simultânea.