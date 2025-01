Riquelme Felipe se destacou nos primeiros jogos como profissional do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/01/2025 12:09

O aproveitamento de Riquelme Felipe e Isaque nas últimas duas partidas do Carioca, contra Portuguesa e Madureira, faz parte de um planejamento da comissão técnica, mas Mano Menezes prega cautela. O início de temporada com o time alternativo fez com que dois jovens promissores da base do Fluminense se destacassem para ganharem espaço mesmo com a estreia do elenco principal.

O treinador admitiu que já conta com os dois para a sequência da temporada, mas também ressaltou que os garotos de 18 anos ainda precisam evoluir em alguns aspectos, principalmente na questão física.

"Eu os enxergo como parte do elenco principal, mas com cautela, porque eles sabem que vão oscilar. São jovens jogadores, falta a eles uma maturidade que os outros já têm, falta uma disputa física que os outros têm mais, e eles vão caminhar nesse processo", explicou.



Por isso, a tendência a partir de agora é que Isaque e Riquelme sejam aproveitados mais vezes entrando no segundo tempo. Haverá momentos em que podem ser titulares, como no 0 a 0 com o Madureira.

"O que temos feito na maioria dos casos? Colocado na parte final do jogo. Quando já tem 60, 70 minutos jogados, essa questão física fica minimizada. Iniciamos com o Isaque porque entendíamos que precisávamos dos dois meias para jogar".



Certo é que Mano quer aproveitar o Campeonato Carioca para os dois jovens ganharem mais experiência. Em paralelo, haverá um trabalho de fortalecimento muscular.



"É lógico que vamos ter a calma necessária com eles porque são duas joias do clube e queremos aproveitar esse talento da melhor maneira possível", completou.