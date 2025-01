Fluminense e Portuguesa se enfrentaram no Luso-Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense e Portuguesa se enfrentaram no Luso-BrasileiroLucas Merçon / Fluminense

Publicado 23/01/2025 23:36

Rio - Após quatro partidas, o Fluminense conseguiu a sua primeira vitória em 2025. Artilheiro tricolor que viveu uma temporada complicada no ano passado, Germán Cano foi o grande destaque da partida. O argentino anotou dois gols e comandou o trunfo do clube das Laranjeiras que derrotou a Portuguesa por 3 a 1, no Luso-Brasileiro.

O resultado fez o Fluminense pular para a sexta colocação na tabela do Carioca. O Tricolor tem cinco pontos, com dois empates e uma derrota nos jogos anteriores. O clube das Laranjeiras volta aos gramados no próximo domingo contra o Madureira, em Cariacica, no Espírito Santos, às 16h (de Brasília).

O primeiro tempo entre Fluminense e Portuguesa, no Luso-Brasileiro, foi de pouco brilho tricolor e de gols. A equipe das Laranjeiras não mostrou muita criatividade, mas foi efetiva e abriu vantagem diante do adversário. Em sua primeira chegada, o Fluminense abriu o placar. Aos 11 minutos, Ignácio deu belo passe para Kevin Serna, o colombiano rolou para Keno, que finalizou, o goleiro Bruno acabou tocando na bola, mas aceitou, e o Tricolor ficou em vantagem.

O segundo gol saiu aos 31 minutos. Martinelli achou Samuel Xavier, que girou para cima de Thomás e foi derrubado. Na cobrança, Germán Cano cobrou firme no canto direito de Bruno, que pulou para a direção oposta. Antes do intervalo, a Portuguesa conseguiu diminuir a vantagem do Flu. Após belíssima jogada coletiva, Romarinho recebeu com Fábio deslocado e finalizou para o fundo das redes da equipe das Laranjeiras.

O segundo tempo começou equilibrado com o Fluminense e o Portuguesa tendo boas oportunidades, mas pecando na conclusão. Aos 14 minutos, apareceu novamente o faro do artilheiro. Kevin Serna brigou com a defesa da Lusa e cruzou, o goleiro Bruno se atrapalhou e Germán Cano apareceu para fazer o terceiro do Flu na partida.

Com a vantagem no placar, Mano Menezes fez mudança tripla no Fluminense. O técnico tirou Cano, Keno e Serna, o trio de ataque, e colocou em campo: Canobbio, Kauã Elias e Riquelme, para dar fôlego novo à equipe. Posteriormente, entraram Bernal e Isaque nas vagas de Martinelli e Lima.

O Fluminense passou a administrar mais a partida, mas criou grandes chances no fim. Primeiro, aos 43 minutos, Riquelme colocou Kauã Elias na cara do gol, mas o centroavante chutou em cima de Bruno. No rebote, Bernal obrigou o goleiro da Portuguesa a fazer uma grande defesa. Depois foi a vez do próprio Riquelme criar uma grande chance e parar no goleiro Bruno. Depois, Canobbio e Fuentes carimbaram a trave e o placar não voltou a ser alterado.