Rony (de colete azul) em treino do Palmeiras na Academia de Futebol - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 23/01/2025 10:05

Rio - Fim das negociações entre Fluminense e Palmeiras por Rony. O atacante do clube paulista não respondeu dentro do prazo dado, até a noite da última quarta-feira (22), e a diretoria tricolor optou por retirar a proposta e informar aos representantes do atleta que a transação não acontecerá.

A proposta do Fluminense por Rony foi de 8 milhões de euros (R$ 49,8 milhões na cotação atual) parcelados ao Palmeiras, além de um salário considerado alto. O jogador subiu a pedida e o Flu se mostrou irredutível. As informações são do "ge".

Rony, caso o negócio fosse concretizado, se tornaria o atleta mais caro da história do Tricolor das Laranjeiras. O valor da compra era fixado em contrato como montante mínimo desde a época de sua transferência do Athletico-PR para o Verdão.

O Fluminense segue ativo na janela de transferências do início do ano visando incrementar seu elenco. Em 2025, além do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Tricolor jogará a Copa Sul-Americana e o Mundial de Clubes da Fifa, em junho, nos Estados Unidos.