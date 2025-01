Facundo Bernal ao lado de Agustin Canobbio em treino do Flu - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 22/01/2025

Rio - A relação do Fluminense com o Uruguai formou uma das torcidas organizadas fora das fronteiras do Brasil mais conhecidas pelos tricolores: a Fluruguay. Apesar disso, a relação do clube carioca com atletas nascidos no país não tem sido das melhores nos últimos anos. O clube das Laranjeiras teve jogadores históricos que se tornaram ídolos recentes, mas os uruguaios acabaram naufragando. Em 2025, o elenco do Flu terá três jogadores nascidos no país que vão tentar reescrever a história recente dos atletas nascidos no país vizinho vestindo as três cores que traduzem tradição.

No Século XXI, o Fluminense já teve em seu elenco jogadores como: Bryan Olivera, David Terans, Guillermo De Amores, Abel Hernández, Leo Fernández e Michel Araújo. Alguns chegaram como apostas, outros como jogadores que já tinham construído histórias importantes no futebol. Porém, nenhum deles conseguiu corresponder o esperado pelos torcedores.

Michel Araújo e Abel Hernández ainda tiveram momentos positivos. Leo Fernández fez parte do elenco do Fluminense que conquistou a Libertadores em 2023, porém, nenhum deles conseguiu marcar seu nome de uma forma que deixasse saudades nos torcedores. Nos últimos anos, o Tricolor foi local de consagração de atletas nascidos em países estrangeiros como Dario Conca, Germán Cano e Jhon Arias, porém, os uruguaios não conseguiram dar o retorno esperado.

Em 2025, o Fluminense terá um elenco com três jogadores nascidos no país. Facundo Bernal já havia chegado ao ano passado, neste ano, o Tricolor ainda trouxe Agustin Canobbio, contratação mais cara da história do clube carioca, e também Joaquín Lavega, uma aposta de 19 anos, que já recebeu oportunidades na seleção principal do seu país. Cabe a eles tentar mudar essa história.