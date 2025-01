Rony pode ser mais um reforço do Fluminense para 2025 - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 20/01/2025 12:30 | Atualizado 20/01/2025 13:15

Rio - O Fluminense divulgou alguns esclarecimentos na manhã desta segunda-feira (20) sobre as negociações com Rony, que tem permanência incerta no Palmeiras para 2025. Segundo o clube carioca, o jogador deverá definir seu destino nesta semana.

Segundo o Tricolor, a segunda proposta, que já foi aceita pelos paulistas, continua de pé. Apesar de ter inicialmente recusado ela, o atacante ficou de avaliar junto com sua família e uma decisão será tomada nos próximos dias.

Além do Flu, o Santos também está de olho no atleta. Recentemente, o Vasco chegou a sondar a situação do camisa 10 palmeirense , que recusou o modelo de negócio proposto pelo Cruz-Maltino.

Na última sexta-feira (17), o presidente Mário Bittencourt confirmou que o Fluminense segue interessado no atacante . A proposta para o ter é de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões), com um salário acima de R$ 1 milhão, contando com as luvas, em quatro anos de contrato.

Internamente, Rony é visto pelo clube das Laranjeiras como um jogador ainda jovem e que pode dar retorno técnico. O nome do jogador de 29 anos agrada muito ao técnico Mano Menezes.

Veja os esclarecimentos do Fluminense sobre Rony

- As informações são exatamente as mesmas da última coletiva do Presidente, ou seja, o Fluminense fez uma segunda proposta no início de janeiro.



- Atleta não aceitou naquele momento e ficou de avaliar.



- Fluminense se acertou com Palmeiras desde o início de janeiro, mas atleta não aceitou no primeiro momento a proposta enviada.



- De lá pra cá em nenhum momento o Fluminense fez uma nova proposta pelo atleta ou aumentou valores. A proposta é a mesma que foi enviada no início de janeiro.



- As últimas informações são de que o atleta segue avaliando (junto com a família) a proposta enviada no início de janeiro e que deve definir seu destino ao longo dessa semana.