Rony em treino do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 13/01/2025 14:43

Vasco fez uma sondagem pelo atacante Rony, do Palmeiras. A informação foi confirmada pelo pai do jogador ao canal "Atenção, Vascaínos". Rio - Em busca de reforços para o setor ofensivo, ofez uma sondagem pelo. A informação foi confirmada pelo pai do jogador ao canal "Atenção, Vascaínos".

A ideia do Cruz-Maltino era negociar com o Palmeiras um empréstimo com divisão de salários. Porém, o modelo não agradou ao atleta, que não quer deixar o time paulista nessas condições.

o Fluminense também teve interesse em Rony nesta janela. O Tricolor chegou a se acertar com o Palmeiras pela compra do atacante, mas não houve acordo salarial com o jogador. Além do Vasco,. O Tricolor chegou a se acertar com o Palmeiras pela compra do atacante, mas não houve acordo salarial com o jogador.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020 e conta com prestígio do técnico Abel Ferreira, apesar de ter perdido espaço na última temporada. Ele custou 6 milhões de euros (R$ 28 milhões na cotação da época) ao Verdão por 50% do direitos econômicos e tem contrato até o fim de 2026.