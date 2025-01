Comemoração de Léo Jacó - Reprodução/CazéTV

Publicado 13/01/2025 17:24

Vasco avançou na Copinha 2025. A classificação veio com a vitória sobre o Juventus-SP por 1 a 0 na Rua Javari, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (13). O adversário na terceira fase será o Ceará, que eliminou o XV de Piracicaba.

Léo Jacó anotou o único gol do dia na marca dos 20 minutos do primeiro temo. André avançou pelo lado direito e cruzou na medida para o camisa 9, que subiu livre de marcação para cabecear e balançar as redes.

Esta, aliás, foi a primeira vitória do Gigante da Colina, que soube segurar a pressão. Aos 28 minutos do segundo tempo, o Juventus chegou a mandar uma bola no travessão.

Além disso, Breno foi expulso pouco depois e deixou o Vasco com um a menos. O time paulista se lançou ao ataque em busca do empate, mas não teve sucesso e acabou eliminado da Copinha.

A data da partida entre Vasco e Ceará, que vale vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ainda será confirmada.