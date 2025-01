Vegetti marcou duas vezes no jogo-treino do Vasco contra o Casimiro de Abreu - Matheus Lima/Vasco

Publicado 12/01/2025 17:40

Rio - Na primeira semana de trabalho para a temporada de 2025, o grupo principal do Vasco foi a campo neste domingo (12) para seu primeiro teste sob o comando do técnico Fábio Carille. Em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa, o Cruz-Maltino goleou por 7 a 0 o Casimiro de Abreu/Porto Real. Os gols foram marcados por Vegetti (dois), Payet (dois), Jean David (dois) e Puma Rodríguez.

A escalação inicial do Vasco para a atividade teve: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

A equipe principal do Gigante da Colina deve estrear no ano no dia 23, contra o Madureira, em Manaus, pela quarta rodada do estadual.