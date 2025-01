Paulinho faz parte de uma geração promissora no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 12/01/2025 08:36

Rio - Apesar do empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu , o último sábado (11) foi especial para o jovem Paulinho, de 19 anos. Foi dele o gol que abriu o placar em São Januário, o seu primeiro como profissional. Na zona mista, ele celebrou o feito e valorizou o ponto ganho na estreia do Carioca.

"Tivemos pouco tempo de trabalho, o Ramon (Lima) com pouco entrosamento com a equipe do sub-20 e outros jogadores. O jogo foi difícil. Dava para a gente ganhar, mas o empate também foi importante. Meu sonho sempre foi jogar no profissional do Vasco. O que eu planejo é me manter no profissional. Tem dois laterais muito bons lá, Paulo Henrique e Puma", disse Paulinho

"Sentimento (do gol) muito bom, muita emoção. Praticamente cresci aqui, estou aqui desde os sete anos. Não sabia nem como comemorar na hora, tanto que sai mergulhando (risos). Uma das melhores sensações da minha vida. Um gol para o meu irmão, que faleceu quando eu era menor, e para o meu avô, que é vascaíno doente", completou.

No duelo, apesar de uma atuação abaixo do Gigante da Colina, o lateral-direito aproveitou a oportunidade e foi um dos melhores em campo. Ele aproveitou bem suas características ofensivas, que o acompanham desde a base, e também contribuiu bem defensivamente.

Agora, o jovem terá mais duas rodadas para provar que merece ser utilizado por Fábio Carille, que assistiu o jogo em São Januário, ao longo da temporada. O primeiro recado para o treinador cruz-maltino foi positivo.