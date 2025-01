Ramon comemorando gol do Vasco contra o Nacional-SP pela Copinha - Vinícius Gentil / Vasco

Publicado 10/01/2025 17:33

São Paulo - Foi com sufoco e emoção, mas o Vasco conseguiu avançar de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira (10), a equipe comandada por Matheus Curopos empatou em 1 a 1 com o Nacional-SP, anfitrião do Grupo 32 no Estádio Nicolau Alayon.

O Cruz-Maltino precisava de apenas um empate para chegar aos três pontos e ficar com a segunda vaga do grupo - o líder foi o XV de Piracicaba, com sete somados. Canaã-DF e Nacional ocuparam terceira e quarta colocações, respectivamente. O adversário da equipe carioca sairá do confronto entre Juventus-SP e Ceará, que decidirão a liderança do Grupo 31.

O jogo

Mesmo com a vantagem, o Vasco foi para cima da equipe paulista e teve boas chances para abrir o placar logo no começo da partida. A pressão, no entanto, não surtiu efeito e o Nacional acertou uma bola no travessão para colocar fogo no jogo. Na reta final do primeiro tempo, no entanto, Ryan cometeu pênalti em Juninho e Ramon, com tranquilidade, deslocou o goleiro e colocou o Gigante da Colina em vantagem.

A segunda etapa teve o roteiro oposto. O Nacional-SP, precisando da virada para avançar de fase, controlou as ações da partida e chegou ao empate ao 19 minutos. Após rebatida da defesa, Paulo Vitor dominou fora da área e enche o pé para acertar o ângulo superior esquerdo do goleiro Phillipe Gabriel e deixa tudo igual.

No restante do duelo, o time da casa mostrou postura agressiva e desperdiçou inúmeras chances de virar e se classificar. Retraído, o Vasco tentava apostar nos contra-ataques para "matar" o confronto, mas também errava nas subidas. O Nacional não conseguiu, e o Cruz-Maltino celebrou a classificação após os seis minutos de acréscimo no Nicolau Alayon.