Lukas Zuccarello renovou com o Vasco até dezembro de 2028Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 10/01/2025 07:40 | Atualizado 10/01/2025 07:53

Rio - O Vasco pensa no futuro e protegeu mais um talento do assédio do exterior. O Cruz-Maltino anunciou na noite desta quinta-feira (9) a renovação do contrato do meia Lukas Zuccarello, de 18 anos, um dos principais nomes do sub-20 e que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Lukas Zuccarello tinha contrato até janeiro de 2026. O novo vínculo é válido até dezembro de 2028. O jovem meio-campista marcou sete gols e dez assistências na última temporada, e chegou a ser relacionado para jogos do time profissional, mas ainda não entrou em campo.

"É uma honra enorme renovar com o Vasco. Desde que cheguei, senti algo diferente. Aqui é como se fosse a minha casa. Fico feliz pelo caminho que estou trilhando aqui e espero realizar muitos sonhos vestindo essa camisa", disse o jovem em entrevista ao site oficial do clube.

Lukas Zuccarello é o oitavo nome do sub-20 a renovar o contrato. O Vasco também renovou o vínculo com o goleiro Philipe Gabriel, o lateral Leandrinho, o zagueiro Luiz Gustavo, os meias JP, Estrella e Lucas Eduardo, além do atacante GB. Alguns já estrearam no profissional.