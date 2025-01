Adson passou por operação após fratura na tíbia da perna direita - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/01/2025 10:13

Rio - O retorno de Adson foi adiado. O jogador, de 24 anos, relatou incômodo na perna operada e, por isso, atrasou o planejamento do Vasco. O departamento médico vascaíno avalia se será necessário realizar um novo procedimento para a retirada da placa de fixação e aguarda apenas a conclusão da adaptação tecidual para tomar uma decisão, segundo o "ge".

Adson sofreu uma fratura na tíbia da perna direita e passou por uma cirurgia no início de setembro de 2024 para colocar uma placa de fixação com o objetivo de corrigir a lesão. Nos testes de pré-temporada, o jogador relatou que sentia a placa "raspar na perna" conforme realizava determinados movimentos, algo que pode acontecer com procedimentos como esse.

O novo prazo de retorno aos gramados foi estipulado entre fim de fevereiro e início de março. Na coletiva de apresentação na última terça-feira (7), o técnico Fábio Carille revelou que Adson seria ausência na pré-temporada e que deveria desfalcar a equipe no início do Carioca. Entretanto, o caso parece ser mais complicado do que parecia anteriormente.

Com receio de que Adson demore para conseguir sequência na temporada, o Vasco deve voltar ao mercado em busca de um ponta direita. Além disso, o Cruz-Maltino também procura por ponta esquerda, posição que é considerada a mais carente do elenco na avaliação da diretoria e comissão técnica.