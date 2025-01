Mateus Carvalho é volante do Vasco - Divulgação / Vasco

Mateus Carvalho é volante do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 10/01/2025 16:43

Rio - Com o assédio de equipes dos Estados Unidos, o Vasco iniciou conversas para dar uma valorização salarial ao volante Mateus Carvalho, de 22 anos. O Cruz-Maltino acredita bastante no jogador e quer blindá-lo de uma possível saída. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

O atleta tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2027, mas recebe um salário considerado baixo. Com isso, possíveis propostas podem chegar e o volante sentir desejo de trocar o Vasco por outra equipe.

Mateus Carvalho foi revelado pelo Independente Tucuruí e passou pelo Miramar, antes de chegar ao Náutico em 2022. No ano seguinte, o volante foi contratado pelo Vasco e atuou em apenas nove partidas.

Na temporada atual, o jovem viveu um ano de consolidação. Ele entrou em campo em 50 partidas, fez dois gols e deu duas assistência pelo Cruz-Maltino.