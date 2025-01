Pablo Vegetti é esperança de gols do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pablo Vegetti é esperança de gols do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 09/01/2025 19:30

Rio - Com três reforços anunciados oficialmente, o Vasco já tem Mauricio Lemos e Lucas Freitas como certos e deverá buscar mais duas contratações neste início de temporada. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, um reserva para Pablo Vegetti é considerado prioridade no clube carioca.

A outra contratação é de um atacante que atue pelos lados. Os nomes que estão sendo avaliados ainda são desconhecidos, mas o Cruz-Maltino trabalha para conseguir finalizar os acordos o mais breve possível.

Até o momento, o Vasco anunciou três contratações para a próxima temporada: o goleiro Daniel Fuzato, o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Tchê Tchê. Caso o prognóstico se concretize, o clube irá fechar o elenco com sete novos jogadores.

O Vasco também vem tentando avançar em renovações contratuais. Dois jogadores são prioridades: o goleiro Léo Jardim e também o atacante Pablo Vegetti.