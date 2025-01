Carille é o novo técnico do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Carille é o novo técnico do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 09/01/2025 09:00 | Atualizado 09/01/2025 09:01

Rio - Apesar das dificuldades financeiras, o Vasco segue monitorando o mercado em busca de reforços para 2025. Embora a prioridade seja a manutenção dos pilares, o Cruz-Maltino tenta aumentar as opções à disposição do técnico Fábio Carille, que foi contratado para substituir Rafael Paiva.

Após acertar a contratação do zagueiro Mauricio Lemos, do Atlético-MG, o Vasco prioriza a contratação de um ponta-esquerda, segundo o "ge". O setor é considerado o mais escasso e, por enquanto, conta apenas com Jean David e Emerson Rodríguez.

A dupla foi contratada no ano passado, mas não agradou. Por isso, o Vasco busca um nome para solucionar o problema. O nome do uruguaio Joaquín Lavega chegou a ser discutido nos bastidores , mas o jogador terminou acertando com o Fluminense.

O Vasco já anunciou as contratações dos zagueiros Mauricio Lemos e Lucas Oliveira, além do goleiro Daniel Fuzato e do meia Tchê Tchê, para 2025. O Cruz-Maltino estreia no Carioca no dia 11, contra o Nova Iguaçu, às 16h30 (de Brasília), em São Januário.