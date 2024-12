Em 2024, Joaquín Lavega entrou em campo 37 vezes, fez 12 gols e deu quatro assistências pelo River Plate (URU) - Divulgação / River Plate

Publicado 28/12/2024 14:40

Rio - O Vasco está próximo de acertar a contratação de Joaquín Lavega, de 19 anos. O atacante é uma promessa do futebol uruguaio e foi um dos destaques do River Plate (URU) neste ano. As informações são do jornal 'O Povo'.