Maicon tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025Divulgação / Vasco

Publicado 28/12/2024 10:40

Rio - O Vasco encaminhou a saída de mais um zagueiro para a próxima temporada: Maicon, que está próximo de reforçar o Coritiba por empréstimo. O contrato do camisa 4 com o Cruz-Maltino termina no fim do ano que vem e o time paranaense arcará com a maior parte dos vencimentos do atleta.