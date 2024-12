Ao todo, Léo disputou 95 jogos pelo Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 26/12/2024 12:35 | Atualizado 26/12/2024 12:44

Rio - O Vasco chegou a um acordo verbal com o Athletico-PR em negociação pelo zagueiro Léo nesta quinta-feira (26). Ele será vendido ao Furacão por aproximadamente R$ 12 milhões. O contrato será assinado em breve, segundo o site 'ge'.

As conversas já rolavam há algumas semanas, mas, antes, o Cruz-Maltino não estava satisfeito com as condições apresentadas pelos paranaenses.

Léo foi comprado pelo Vasco no início do ano passado por R$ 16 milhões e tinha vínculo até o fim de 2025. Como em junho o zagueiro já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, a negociação foi vista como benéfica para ambas as partes envolvidas.

O desejo da diretoria era, inclusive, recuperar parte do investimento feito em 2023 e, por isso, optou por receber em dinheiro - como já havia estipulado ao Athletico-PR nos últimos dias.