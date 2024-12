Figueiredo em treino do Vasco - Daniel Ramalho/VASCO

Figueiredo em treino do VascoDaniel Ramalho/VASCO

Publicado 26/12/2024 15:25

Rio - Fora dos planos do Vasco para 2025, Figueiredo já teve o destino definido. O Cruz-Maltino acertou o empréstimo do atacante para o América-MG por uma temporada. O jogador viaja ainda nesta quinta-feira (26) para realizar exames e assinar contrato.

O América-MG vai pagar o salário integral do jogador. Este será o segundo empréstimo consecutivo. Em 2024, Figueiredo passou a temporada emprestado ao Coritiba, onde disputou 42 jogos, fez dois gols e deu quatro assistências. Porém, não convenceu.

Figueiredo tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026. Revelado pelo Cruz-Maltino, subiu para os profissionais em 2022, onde fez quatro gols e quatro assistências na temporada do acesso à Série A. Já no ano seguinte, passou em branco e não teve o mesmo desempenho.