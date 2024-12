David Luiz está livre no mercado após não renovar com o Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/12/2024 13:08

Rio - Diretor-técnico do Vasco, Felipe comentou sobre o possível interesse do clube na contratação de David Luiz. Apesar de ser um fã do futebol do zagueiro, o Maestro negou qualquer conversa do clube para contratar o defensor após sua saída do Flamengo.

"David Luiz é um jogador de nível de Seleção. É um jogador que fez sua história no futebol nacional e internacional. É um jogador muito qualificado. A princípio, não tem nada de concreto. A gente não sentou para conversar com o David Luiz, não", disse Felipe durante o evento do Prêmio Fui Clear.



Além do Vasco, o Fortaleza também é um clube apontado como possível destino de David. Por enquanto, o jogador aproveita as férias antes de definir seu futuro. "David Luiz é um jogador de nível de Seleção. É um jogador que fez sua história no futebol nacional e internacional. É um jogador muito qualificado. A princípio, não tem nada de concreto. A gente não sentou para conversar com o David Luiz, não", disse Felipe durante o evento do Prêmio Fui Clear.Além do Vasco,. Por enquanto, o jogador aproveita as férias antes de definir seu futuro.