Daniel Fuzato assinará em definitivo com o VascoDivulgação/Eibar

Publicado 23/12/2024 21:17

Rio - O Vasco encaminhou a contratação do goleiro Daniel Fuzato, de 27 anos, do Eibar, da Espanha. O jogador revelado pelo Palmeiras e com passagem pela Roma da Itália deve assinar em definitivo com o Cruz-Maltino.

A negociação não terá custos para o Vasco, que ficará com 75% dos direitos econômicos. O Eibar terá o restante do passe do goleiro. As informações são do site "ge".

Daniel Fuzato chegaria ao Vasco para disputar posição com Léo Jardim, ocupando o espaço deixado por Keiller, que não teve o vínculo renovado.

O futuro arqueiro do Gigante da Colina defendeu a Roma por quatro anos, ainda que com poucas oportunidades. Na Espanha, ele acumula passagens por UD Ibiza-Eivissa e Getafe antes de ir para o Eibar.