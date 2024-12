Marcos Paulo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/12/2024 14:37

Rio - O atacante Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, é mais um nome na mira do Vasco para 2025. O jogador de 23 anos, revelado pelo Fluminense, quer retornar ao Brasil por conta das poucas oportunidades na Espanha e já abriu conversas com o Cruz-Maltino. A informação foi dada pelo "Lance!".

O modelo de negócio mais provável é um empréstimo, com o Atlético pagando cerca de 60% dos salários de Marcos Paulo, o que facilitaria a negociação. O atacante já esteve na mira do Vasco em outras janelas de transferência.

O nome do jogador agrada ao técnico Fábio Carille. Nesta temporada, o Peixe, que era comandado pelo treinador, tentou sua contratação, mas a negociação não avançou.

Marcos Paulo fez parte de uma geração de sucesso nas categorias de base do Fluminense, atuando ao lado de nomes como Luiz Henrique, Martinelli, João Pedro e André. Subiu aos profissionais em 2019 e viveu bom momento no ano seguinte, sendo o vice-artilheiro do Tricolor na temporada.

Em 2021, deixou o clube carioca sem custos após não se entender com a diretoria e assinou com o Atlético de Madrid. Porém, não conseguiu se firmar no time espanhol e colecionou empréstimos nas últimas temporadas, inclusive ao São Paulo, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2023.