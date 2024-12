Fábio Carille é o novo técnico do Vasco - Raul Baretta/ Santos FC

Anunciado como novo técnico do Vasco na última quinta-feira (19), Fábio Carille já está participante do planejamento para 2025 e definiu seu primeiro desejo no clube. A pedido do treinador, o Cruz-Maltino irá ao mercado em busca de um zagueiro experiente para chegar e ser titular. Rio -, Fábio Carille já está participante do planejamento para 2025 e definiu seu primeiro desejo no clube. A pedido do treinador,

Lucas Freitas, de 23 anos, que jogou a última temporada pelo Juventude e tem acerto encaminhado com o Vasco por três anos, chega para ser uma opção, mas não é visto como solução nem por Carille e nem pela diretoria. Por isso, a diretoria já mapeia o mercado e tem alguns nomes mais experientes em mente. com o Vasco por três anos, chega para ser uma opção, mas. Por isso, a diretoria já mapeia o mercado e tem alguns nomes mais experientes em mente.

Com isso, o Vasco deve recuar em seu interesse por David Ricardo, do Ceará. O jovem defensor se destacou na campanha do Vozão na Série B e estava na mira do time carioca para 2025, mas o novo planejamento esfriou o desejo. Carille gosta do jogador, mas tem preferência por um nome com mais rodagem.

Além de Lucas Freitas, o Vasco tem João Victor, Léo, Maicon e os jovens Lyncon e Luiz Gustavo como opção para a zaga.