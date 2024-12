Payet tem contrato com o Vasco até junho de 2025 - Matheus Lima/vasco

Publicado 21/12/2024 20:14

Contratado pelo Vasco em agosto de 2023, Payet fez sua primeira temporada completa no Brasil em 2024. De férias após a campanha no Campeonato Brasileiro, o meia projetou os seis meses que tem de contrato com o Cruz-Maltino e citou o carinho que tem pelo clube, mesmo com pouco tempo de casa.

"Em seis meses, muitas coisas podem acontecer, mas a paixão e o prazer continuam intactos. O corpo ainda não responde muito mal no cotidiano e nas partidas. É uma questão de entender se eu ainda quero começar um novo desafio aos 38 anos. Mas, por agora, eu digo que tenho seis meses para aproveitar e também para refletir e pensar no que vem na sequência", disse, em participação no podcast "Football Club de Marseille", especializado no Olympique de Marseille, clube do qual é ídolo.

Comparando com o Marseille, Payet explicou a realidade do Vasco e como sua contratação foi cercada de expectativas como uma referência técnica. O camisa 10, encantado com o Rio de Janeiro, segue se cobrando por melhor performance para corresponder.

"Eu sei o que esperam de mim. O Vasco estava em um período em que subiram da segunda para a primeira divisão. É um clube que está tentando reencontrar seu lugar. Na minha chegada no aeroporto, eu compreendi. Eles foram muitos gentis comigo. E eu sou uma pessoa que precisa disso. Você pode me dizer: 'Você está no Brasil, tem as praias, Copacabana'. Mas eu não posso porque há pessoas que esperam coisas de mim. Me sinto na obrigação de provar, de trabalhar para poder performar. É similar ao Marseille", explicou.

A escolha pelo Brasil, de acordo com o meio-campista, foi para buscar novos desafios fora da Europa e não ter a chance de voltar ao Vélodrome, estádio do Olympique de Marseille, com a camisa de outra equipe.

"Mesmo jogando em outro lugar na Europa, eu me coloquei essa questão: é possível encontrar o Olympique de Marseille na Liga Europa e, emocionalmente, eu não posso voltar a esse estádio com outra camisa. Eu seria péssimo nessa partida. Então, eu disse que precisava ir para longe. É como uma separação, você tem que ir. E cheguei em um bom momento: Brasil, Rio de Janeiro, Vasco da Gama. O que é melhor para jogar futebol? Tinha a escolha entre o dinheiro e o futebol, e a escolha foi rápida."



Dimitri Payet tem contrato com o Vasco até junho de 2025. Com 37 anos, há a expectativa de que o jogador retorne em breve ao Olympique de Marseille para a reta final da carreira.