Athletico não desistiu de contratar Léo e vai fazer uma nova proposta - Dikran Sahagian/Vasco

Athletico não desistiu de contratar Léo e vai fazer uma nova propostaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 21/12/2024 09:58

Rio - O Vasco se mostrou irredutível aos modelos sugeridos pelo Athletico-PR por Léo . Os clubes seguem em conversa, porém, o Gigante da Colina deseja vender o zagueiro apenas com pagamento em dinheiro, de acordo com o 'ge'.

A ideia da diretoria cruz-maltina é ao menos recuperar o valor investido para tirar o jogador do São Paulo, em 2022. Na época, os cariocas desembolsaram cerca de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na cotação da época).

O principal objetivo do Vasco com a intenção de receber em dinheiro pelo atleta é fazer caixa para conseguir recompor uma eventual saída. Ao longo dos últimos anos, ele perdeu prestígio com o torcedor e não deve ter o contrato renovado após o término em dezembro de 2025.

Cuello ainda está em pauta

Inicialmente, o Vasco desejava incluir o atacante Cuello no negócio por Léo, mas o Athletico-PR rejeitou. No entanto, o Cruz-Maltino ainda não desistiu do atacante.

O clube carioca acenou com a possibilidade de ceder nas conversas pelo zagueiro, caso as condições por Cuello sejam melhoradas pelos paranaenses. Os valores apresentados pelo jogador argentino foram considerados muito altos pelo Gigante da Colina.