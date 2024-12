Leo Pelé, zagueiro do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/12/2024 12:05

Rio - O zagueiro Léo pode deixar o Vasco em 2025. O Athletico-PR recusou a troca entre jogadores e fez uma proposta para contratar o defensor e aguarda a resposta do Cruz-Maltino até a próxima quarta-feira (18), segundo o "ge".

O Vasco desejava incluir o atacante Cuello no negócio pelo zagueiro, mas o Athletico-PR rejeitou. O clube paranaense sugeriu o pagamento parcelado e abatimento de parte da dívida referente ao empréstimo de Hugo Moura ou abatimento da totalidade da dívida e envolver o zagueiro Gamarra.

Os dois modelos sugeridos não agradam o Vasco, que ainda avalia a proposta e não descarta o negócio. O clube deseja recuperar o investimento no jogador, que perdeu o prestígio ao longo dos últimos anos e não deve ter o contrato renovado após o término em dezembro de 2025.

Contratado em 2022 por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões na cotação da época), Léo soma quase 100 jogos disputados com a camisa do Vasco. Ao todo, disputou 49 partidas nesta temporada, todas como titular.