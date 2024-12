Alegria, jovem atacante do Vasco, teve seu contrato de empréstimo renovado - Matheus Lima/Vasco

Publicado 16/12/2024 17:22

Rio - O Vasco fechou novo acordo com o Nova Iguaçu pela extensão do empréstimo de Maxsuell Alegria, atacante de 20 anos que recebeu oportunidade na reta final do Campeonato Brasileiro e incorporou o grupo principal. O jovem está inscrito para a próxima edição da Copinha, que terá início em janeiro.

Alegrinha tinha seu vínculo com o Cruz-Maltino a expirar no fim de dezembro, mas as partes ativaram cláusula de renovação por seis meses prevista em contrato. O jogador, agora, fica no Vasco até 30 de junho de 2025, com o clube tendo preferência na opção de compra.

Em 2024, Alegria atuou em três jogos pelo profissional do Vasco. Ele entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Bahia na 31ª rodada do Brasileirão e da derrota para o Botafogo na rodada seguinte. Como titular, foi a campo no empate em 2 a 2 com o Atlético-GO, em São Januário, no antepenúltimo jogo da temporada.