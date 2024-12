Renato Gaúcho - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 16/12/2024 09:00

Rio - Renato Gaúcho é o principal alvo do Vasco para 2025. Nome favorito da diretoria vascaína, o treinador terá uma reunião nesta segunda-feira (16) para definir o futuro e pode ser o substituto de Rafael Paiva, que foi demitido em novembro. Essa seria a terceira passagem do comandante pelo clube.

O treinador, de 62 anos, já viveu os dois lados da moeda no Vasco. Em 2005, Renato Gaúcho foi contratado para a sua primeira passagem no clube, foi vice-campeão da Copa do Brasil e sexto colocado no Brasileirão, além de ser eleito o melhor técnico do campeonato.

Já a segunda passagem de Renato Gaúcho no Vasco foi em 2008. Demitido do Fluminense após o vice na Libertadores, o treinador foi contratado para salvar o ano e evitar o rebaixamento — até então inédito na história vascaína. Mas não conseguiu alcançar o principal objetivo.

Renato Gaúcho nunca mais voltou a ter oportunidades no Vasco após o rebaixamento em 2008. Ele passou por Fluminense, Flamengo, Grêmio, entre outros como Bahia e Athletico-PR, viveu momentos bons e ruins, mas não foi mais cogitado em São Januário.

Livre no mercado após deixar o Grêmio, Renato Gaúcho curte férias no Rio de Janeiro. Em sua quarta passagem pelo clube gaúcho, o treinador conquistou mais dois títulos do Campeonato Gaúcho, além do vice-campeonato brasileiro no ano passado.