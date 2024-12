Evangelos Marinakis - Divulgação/ Olympiacos

Evangelos MarinakisDivulgação/ Olympiacos

Publicado 14/12/2024 16:30

Rio - O magnata grego que negocia a compra da SAF do Vasco está próximo de um acordo com o São Paulo. Segundo o "ge", a parceria seria para aumentar o investimento nas categorias de base do clube paulista e não interfere na negociação com o Gigante da Colina.

O São Paulo descarta vender o controle das categorias de base e deseja fazer uma parceria para aumentar a captação de jogadores e promover intercâmbio. Evangelos Marinakis, por sua vez, deseja investir na base e teria direito a uma participação no lucro das vendas dos jovens.

A parceria com o São Paulo não interfere na negociação com o Vasco. O magnata é um dos interessados na compra da SAF do Cruz-Maltino e tem o desejo de expandir seus negócios para a América do Sul. Hoje, Marinakis é dono do Olympiacos, da Grécia, do Nottingham Forest, da Inglaterra, e do Rio Ave, de Portugal.

Conheça Evangelos Marinakis

Evangelos Marinakis, de 57 anos, fez a maior parte da sua fortuna no setor marítimo, já que a sua família é dona da Capital Maritime Group. Atualmente, a fortuna do magnata é avaliada em quase US$ 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 22 bilhões).

Em 2010, Marinakis comprou o Olympiacos, da Grécia. Desde então, o time grego conquistou o Campeonato Grego por sete anos consecutivos, além de quatro Copas da Grécia. Em maio de 2017, entrou no mercado inglês se tornando sócio majoritário do Nottingham Forest e levou o time de volta à elite após 23 anos.

Na temporada 2024/25, o Forest faz um bom início no Campeonato Inglês e ocupa o quinto lugar. No ano passado, assumiu o controle do Rio Ave, de Portugal. Marinakis é uma figura polêmica, mas é conhecido por altos investimentos em seus clubes.