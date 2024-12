Maicon em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Maicon em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/12/2024 17:47

Rio - O Vasco pode definir a saída de mais dois jogadores em breve. O clube negocia antecipar o fim dos contratos do zagueiro Maicon e do atacante Emerson Rodríguez, como informou primeiramente o canal "Atenção, Vascaínos".

LEIA MAIS: Prefeitura publica decretos de potencial construtivo e tombamento de São Januário

Maicon tem contrato até o fim do ano, com gatilhos que podem ativar uma renovação automática até 2026, enquanto Rodríguez terá seu vínculo encerrado em junho. Os dois jogadores perderam espaço e praticamente não foram utilizados por Felipe na reta final do Brasileirão, mas o técnico interino negou que isso tivesse qualquer relação com o planejamento para 2025.

Mesmo criticado, Maicon foi um dos pilares da zaga do Vasco na temporada, com 39 jogos disputados. Já Emerson Rodríguez, que chegou por empréstimo junto ao Inter Miami, fez apenas 21 partidas e marcou dois gols.

Caso a antecipação dos contratos se confirme, a dupla passará a integrar a barca do Vasco para a próxima temporada, que já conta com Galdames, Rojas e Rossi.