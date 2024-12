Renato Gaúcho é o favorito para ser o novo técnico do Vasco - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 13/12/2024 16:41

Rio - O Vasco deve se movimentar nos próximo dias pela contratação do técnico Renato Gaúcho. De acordo com o "ge", o Cruz-Maltino deve se reunir na semana que vem com o treinador de 62 anos, que neste momento é o favorito para assumir o time carioca em 2025.

O ex-técnico do Grêmio foi procurado pelo Vasco na última quinta-feira (12) e avalia a possibilidade de voltar a trabalhar em São Januário após 16 anos. Ele está de férias no Rio, o que facilita a negociação, e vem batendo ponto nas redes de futevôlei das praias da Zona Sul, onde tem apartamento em Ipanema.



Renato tem o perfil definido por Pedrinho e a diretoria para treinar o Vasco, que é de conhecer o futebol brasileiro. O clube descarta trazer um estrangeiro que nunca trabalhou no país, como fez recentemente com Álvaro Pacheco.

O Vasco está sem treinador efetivo desde 24 de novembro, quando decidiu pela demissão de Rafael Paiva. A diretoria trata a definição como urgente para poder iniciar o planejamento do futebol para 2025.



Renato Gaúcho coleciona duas passagens pelo Vasco como treinador. Foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2006 e estava no cargo no rebaixamento de 2008, o primeiro da história do clube. Ao todo, foram 115 partidas.