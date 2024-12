Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 13/12/2024 22:53

Rio - O Campeonato Brasileiro chegou ao fim, mas o Vasco segue se movimentando de olho na reestruturação e na temporada de 2025. Em meio à busca por novo treinador, reforços e obras de São Januário, o presidente Pedrinho concedeu entrevista ao canal "Fanático Vascaíno" e comentou sobre a venda da SAF do Cruz-Maltino, revelando cinco interessados.

De acordo com o ex-jogador e atual mandatário do Gigante da Colina, três interessados assinaram Acordo de Confidencialidade e, por isso, mais detalhes não podem ser passados.

LEIA MAIS: Vasco tenta antecipar fim do contrato de dois jogadores

"A gente não pode especificar por causa do NDA. Tem 3 NDA's assinadas e mais dois interessados que não têm NDA. Esses três estão em fase de conhecimento, são muitos números, muitos dados, o contrato é gigantesco. Mas não teve nada, não teve nenhuma proposta financeira. Tem muita gente no mercado, existe uma guerra de narrativa entre os próprios investidores", disse Pedrinho.

"Quando tiver qualquer coisa avançada com um investidor, que eu puder obviamente falar sobre, eu serei o primeiro a falar sobre isso", completou.

Ainda que com interessados na compra da SAF, Pedrinho não se escora nisso para manter a operação do Vasco e foca na reestruturação. O presidente garantiu o clube autossustentável até o mês de março.

"Ao mesmo tempo que a gente tem conversas com investidores, eu preciso fazer uma reestruturação financeira através de uma mediação, a medida cautelar deu uma pausa nas execuções. Com isso, ganhamos um respiro. Isso gerou muita gasolina para o início da próxima temporada, ainda tem questão de cota de TV, premiação do Brasileiro. Isso nos dá uma garantia no mínimo de mais três meses", afirmou.

Confira outros tópicos:

Busca por novo treinador

"Me assustam os números e a dificuldade de encontrar (um treinador). A gente está em busca. É muito escasso, todo mundo sabe os nomes disponíveis. Todos os clubes que procuram treinador no nível que a gente procura está nos mesmos nomes. Não posso falar muito, mas a gente está em busca e conversando."

Reforços

"Primeiro, assumir toda a responsabilidade onde deixamos a desejar. Temos que identificar onde erramos, porque erramos, e obviamente não cometer os mesmos erros. Tem o retorno de alguns jogadores, que já nos ajuda. E de forma muito bem estruturada, com o respaldo do orçamento, vamos tentar ser assertivos. Assertivo é ir no jogador que possa te dar a resposta o mais rápido possível."

Philippe Coutinho e Payet

"São dois jogadores muito acima da média. O Coutinho é um cara excepcional, veio do mundo árabe, com outro tipo de dinâmica. E o que ele traz de retorno para o clube, de entretenimento, de paixão de torcedor, do volume de sócios e o que ele entrega mesmo em campo... Ele é muito bom jogador. Com uma pré-temporada bem feita, a gente espera muito dele. E o Payet eu não tenho do que reclamar nessa reta final. É um cara que se dedicou, que se entregou, demonstrou interesse. O que eu peço é profissionalismo, jogar mal ou bem é subjetivo. Não tenho o que fazer a não ser honrar o compromisso e esperar uma resposta técnica dos dois. Eles têm contrato e vão cumprir."